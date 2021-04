90 minuti tutt’altro che godibili ma, alla fine, il risultato finale premia la Juve Under 23 che vince 1 a 0 contro la Carrarese. Tre punti fondamentali in chiave classifica: ora rimane solo una partita per aggiudicarsi un posto nei playoff.



IL TABELLINO



Juventus Under 23-Carrarese: 1-0



Marcatori: (Vrioni 92')



Juventus Under 23 (4-3-1-2): Israel; Di Pardo, Alcibiade, Dragusin, De Marino (Anzolin 77'); Ranocchia (Dabo 59'), Peeters, Fagioli; Aké (Compagnon 71'); Brighenti (Vrioni 71'), Marques (Rafia 59'). A disp. Nocchi, Bucosse, Gozzi, Barbieri, Delli Carri, Troiano, Leone.​ All. Zauli

Carrarese (4-3-3): Mazzini; Valietti, Murolo, Milesi, Bresciani; Foresta (Agyei 75'), Luci, Pasciuti ( Schirò 61'); Manzari (Doumbia 55'), Infantino (Marilungo 55'), Piscopo​. A disp. Pulidori, Imperiale, Borri, Ermacora, Pavone, Tedeschi, Santochirico​. All. Di Natale



Ammonizioni: (Marques (J) 22', Manzari (C) 47', Marilungo (C) 58', Vrioni (J) 88', Agyei (C) 94')



Arbitro: Sig. Fabio Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto



FISCHIO FINALE



92' - GOL JUVENTUS, segna Vrioni dagli 11 metri!



90' - RIGORE PER LA JUVE, punizione guadagnata da Dabo



86' - Bella azione di Vrioni che salta il diretto avversario al limite dell'area, la sua conclusione, però, è fuori misura



82' - Tiro a giro di Rafia che termina alto sopra l'incrocio: buona intuizione, meno l'esecuzione



77' - De Marino costretto a lasciare il campo per un infortunio al ginocchio



73' - Vrioni ci prova dalla trequarti ma il suo tiro si alza alto verso la tribuna



68' - Aké prova una conclusione dalla distanza, tiro completamente fuori misura



61' - Bel pallone nel mezzo di Aké, Rafia di testa colpisce male



55' - Le squadre non riescono a trovare varchi per far male l'avversaria



46' - Inizia la ripresa



INTERVALLO



44' - Tiro di Pasciuti da fuori area, Israel risponde presente



43' - Piscopo si infila tra le maglie bianconere, il suo cross in mezzo è alto e non trova compagni dentro l'area



34' - Palla a scavalcare la difesa di Ranocchia per Brighenti che fallisce l'aggancio in area



32' - Tiro-Cross di Luci che termina di poco alto sopra la traversa



20' - Sinistro di Ranocchia murato da ottima posizione



18' - Azione personale di Aké che si invola verso l'area avversaria e scarica un tiro potente che centra le manone di Mazzini



16' - Ritmi bassi, ancora nessuna occasione da gol



6' - Cross in mezzo pericoloso nell'area bianconera, gli ospiti non trovano la deviazione vincente



1' - Si parte!