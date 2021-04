IL TABELLINO



Juventus Under 23-Carrarese: 1-0



Marcatori: (Vrioni 92')



Juventus Under 23 (4-3-1-2): Israel; Di Pardo, Alcibiade, Dragusin, De Marino (Anzolin 77'); Ranocchia (Dabo 59'), Peeters, Fagioli; Aké (Compagnon 71'); Brighenti (Vrioni 71'), Marques (Rafia 59'). A disp. Nocchi, Bucosse, Gozzi, Barbieri, Delli Carri, Troiano, Leone.​ All. Zauli

Carrarese (4-3-3): Mazzini; Valietti, Murolo, Milesi, Bresciani; Foresta (Agyei 75'), Luci, Pasciuti ( Schirò 61'); Manzari (Doumbia 55'), Infantino (Marilungo 55'), Piscopo​. A disp. Pulidori, Imperiale, Borri, Ermacora, Pavone, Tedeschi, Santochirico​. All. Di Natale



Ammonizioni: (Marques (J) 22', Manzari (C) 47', Marilungo (C) 58', Vrioni (J) 88', Agyei (C) 94')



Arbitro: Sig. Fabio Pirrotta della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto