di Marco Amato

La Juventus Under 23 batte la Carrarese 1 a 0 ed è ora ad un passo dall'obiettivo di stagione: i playoff.



ISRAEL 6 - Quasi mai impegnato dagli avversari



DI PARDO 6.5 - Alcune buone chiusure, bravo in fase offensiva in occasione del rigore guadagnato da Dabo



ALCIBIADE 6.5 - Grande tempismo negli anticipi, non soffre gli avversari



DRAGUSIN 6.5 - Come il suo compagno di reparto, controllano senza troppi problemi gli attaccanti avversari



DE MARINO 6 - Una partita ordinata la sua, senza particolari squilli. Costretto a uscire per un infortunio al ginocchio (Dal 77' ANZOLIN 6 - Entra con concentrazione: partita ordinata e attenta)



RANOCCHIA 6.5 - Qualche buona verticalizzazione permette ai bianconeri di sorprendere la difesa schierata della Carrarese (Dal 59' DABO 6.5 - Buoni spunti, fino al rigore guadagnato sul finire di match) PEETERS 5.5 - Come al solito bene in fase di chiusura, troppe sbavature in fase di impostazione, però, rendono farraginosa la manovra



FAGIOLI 6 - Oggi non è particolarmente brillante: nessun grosso errore ma il suo contributo non è di alto livello, come ci si aspetterebbe



AKE 6.5 - In una gara soporifera, è lui a suonare più volte la sveglia. Uno dei più positivi per i bianconeri, riesce a creare un paio di occasioni pericolose (Dal 71' COMPAGNON 6 - Non è determinante come nell'ultimo match ma dà comunque un contributo importante)



BRIGHENTI 5.5 - È come al solito generoso, ma oggi soffre molto e non riesce a dare un grande contributo alla manovra offensiva (Dal 71' VRIONI 7 - Si crea due occasioni pericolose, mette brio all'attacco bianconero e corona la prestazione con il gol che arriva dopo i lunghi mesi di stop)



MARQUES 5 - Non incide minimamente sul match: non ha occasioni per finalizzare e non riesce a tenere palal e far girare la squadra (Dal 59' RAFIA 5.5 - C'era bisogno della sua fantasia per sbloccare la partita, è mancata)



All. ZAULI 6 - Prestazione non particolarmente positiva, pesano, però, come macigni i 3 punti conquistati e che avvicinano la squadra ai playoff