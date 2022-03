Anche la Juventus Under 23 scende in campo ma è variato l'orario della sfida di Lega Pro alla Virtus Verona. La gara valida per la 35esima giornata di campionato era inizialmente prevista sabato 2 aprile alle 17.30, è stata anticipata alle 14.30. Orario anticipato dunque per i ragazzi di Lamberto Zauli.