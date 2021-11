#Under23 | #PadovaJuve si giocherà mercoledì 1 dicembre alle ore 14:30

Già posticipata di tre settimane e mezzo a causa della sosta Nazionali, che ha visto impegnato Matias Soulé con l'Argentina, ora la sfida tracambia anche orario: la gara valida per la 14^ giornata di Serie C, in programma mercoledì 1 dicembre, si disputerà infatti alle 14.30 invece che alle 16.00, come annunciato dallo stesso club bianconero attraverso un post su Twitter.