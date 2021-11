Che soddisfazione! Non potrebbe essere altrimenti per Filippo Fiumanò, centrale di difesa della Juventus Primavera, rientrato questa stagione dopo un brutto infortunio al ginocchio, che oggi compare nella lista dei convocati della Juventus Under 23 che gioca contro il Lecco. Il difensore, già nella passata stagione, ha dimostrato di avere grandi abilità difensive, oltre ad una fisicità già sviluppata. Tutte caratteristiche che lo hanno portato alla sua prima convocazione tra i professionisti.