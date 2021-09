A brevissimo la Juventus Under 23 scenderà in campo per sfidare la Feralpisalò nella gara valevole per il secondo turno della Coppa Italia di categoria. Partirà titolare Riccio, l'ex capitano della Primavera della passata stagione. Per lui, si tratta di esordio assoluto tra i professionisti. La formazione ufficiale:Juventus Under 23 (4-3-3): Garofani; Barbieri, de Winter, Riccio, Ntenda; Miretti, Zuelli, Palumbo; Soule, Cudrig, Sekulov. A disp. Israel, Raina, Leo, Stramaccioni, Anzolin, Leone, Compagnon, Sersanti, Brighenti, Akè, Pecorino. All. Zauli