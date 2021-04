Non c'è solo il mercato della prima squadra, ma anche quello dell'Under 23. La Juventus si prepara per la prossima stagione ad accogliere un difensore molto promettente, che quest'anno ha giocato nella Vis Pesaro, sempre in Serie C, e ha convinto appieno. Parliamo del ventenne Diego Stramaccioni, che dal vivaio del Perugia si è trasferito alla Vis l'estate scorsa, ed è stato ben presto notato dalla Juve, che lo ha acquistato a ottobre lasciandolo nelle Marche in prestito fino a fine stagione. Nuovo pilastro per mister Zauli.