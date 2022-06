Offerta ufficiale da parte dello Sporting Lisbona per Franco Israel, portiere classe 2000 della Juve Under 23. Lo riporta TMW, secondo cui la situazione potrebbe presto andare incontro a una svolta positiva. Sull'estremo difensore uruguaiano si registra anche l'interesse del Sassuolo, che però a questo punto sembra in posizione più defilata. Da non escludere che i bianconeri, in caso di buona riuscita dell'affare con i portoghesi, possano detenere una percentuale sulla futura rivendita.