Nicolò Fagioli è uno dei talenti più fulgidi del vivaio della Juventus. Un giocatore che, nato offensivo, sta studiando per diventare un gran regista, un po' come l'attuale allenatore della prima squadra Pirlo. Ora però è tempo di Under 23 per il classe 2001, che ancora doveva debuttare in questa nuova stagione. C'era infatti da smaltire un infortunio a un polpaccio accusato un mese fa. Stasera nella partita della Juve U23 col Como, ancora in corso, Fagioli è entrato in campo al posto di Sekulov sul punteggio di 0-2 per gli avversari, e con lui in campo è arrivato l'1-2 siglato da Marques su sponda di Petrelli. La sua ultima gara giocata era stato l'ottavo di finale di Youth League ad agosto, perso dalla Primavera juventina contro i pari-età del Real Madrid.