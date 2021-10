ha ripreso a lavorare a Vinovo. Una notizia meravigliosa: il centrocampista argentino arriva da una lesione del legamento crociato anteriore, con associata lesione di basso grado del legamento collaterale. Da quel 24 maggio, giorno in cui è stato comunicato l'infortunio, ci sono stati l'intervento chirurgico e la corsa verso il rientro. Oggi, come raccontato dall'account ufficiale della Juventus, Enzo è tornato a correre e a lavorare al campo d'allenamento dell'Under 23, a Vinovo. Un "nuovo acquisto" per il mister Lamberto Zauli.