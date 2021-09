Brutta tegola per la Juventus Under 23. La squadra bianconera, che sta giocando il match di Coppa Italia contro la Feralpisalò, perde Ntenda al 23' di gioco. L'esterno francese, fino a quel momento tra i migliori, è rimasto vittima di un brutto infortunio al ginocchio. Dopo un dribbling, la gamba è rimasta incollata al terreno, costringendolo ad un movimento innaturale. Lo staff medico, immediatamente, ha indicato a Zauli la necessità del cambio. Il giocatore sembra avere difficoltà anche ad abbandonare il bordo del campo e, alla fine, è costretto a trasporto in barella.