Così Matteo Brunori al termine di Juve Under 23-Albinoleffe, match pareggiato 1-1. La rete dei bianconeri è arrivata dai piedi di Del Sole che ha sfruttato un bell'assist dello stesso Brunori: "Oggi non abbiamo mai mollato ma potevamo fare qualcosa di più - le parole dell'ex Arezzo rilasciate a Juventus.com –. Sono venuto qui per dare il meglio di me. Ho trovato un gruppo che sa giocare molto bene a calcio, dobbiamo solo migliorare l’approccio".



PECCHIA - Queste invece le parole di Pecchia: "Abbiamo pagato l’approccio - le parole del tecnico in sala stampa - perché poi dalla parte finale del secondo tempo abbiamo fatto bene. Stiamo lavorando per inserire i giocatori nuovi e mantenere una squadra equilibrata. Sono contento dei nuovi ma anche di Portanova e di Delli Carri. Mercoledì voglio una squadra diversa, perchè sarà una partita diversa sia dal punto di vista tattico che mentale".