Secondo appuntamento a Bolzano per la Under 23: stavolta, la sfida contro il Südtirol, che inizia alle 17.00, è valida per la Coppa Italia di Serie C. Ecco i convocati di mister Zauli:I CONVOCATI1 Israel2 Leo3 Stramaccioni5 de Winter6 Anzolin7 Sekulov8 Leone9 Da Graca10 Soulè Malvano12 Garofani14 Compagnon16 Sersanti17 Zuelli19 Palumbo21 Miretti23 Akè26 Barbieri27 Cudrig30 Boloca31 Pecorino37 Daffara41 Nicolussi Caviglia