Tommaso Barbieri nel mirino della Feralpisalò. Secondo quanto riportato da TuttoC, il club gardesano ha chiesto alla Juve il terzino classe 2002 in forza nell'Under 23, che nella scorsa stagione ha accumulato 31 presenze in Lega Pro con la squadra guidata da Lamberto Zauli. Se ne saprà certamente di più nei prossimi giorni.