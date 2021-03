1









Tommaso Barbieri, terzino destro della Juventus Under 23, si è raccontato a JTV: "Le prime sensazioni qua sono bellissime, sono molto contento di indossare la maglia bianconera e darò il massimo. A inizio stagione sono stato chiuso 20 giorni in una stanza d'hotel perché positivo al Covid-19 e non è stato facile. Col passare dei giorni ho preso confidenza con la situazione, ho guardato molte serie tv e il tempo è trascorso."



IL MOMENTO DELLA SQUADRA - "Il gruppo sta facendo molto bene e dobbiamo continuare così. Contro l'Olbia sarà come sempre una gara difficile, faremo il massimo per portare a casa i 3 punti."



LA SERIE C - "Molto difficile questa categoria, piena di giocatori forti, ma bellissimo giocare in stadi pieni di gente!"



L'AMBIENTE BIANCONERO - "Strutture e società tra le migliori al mondo. Questa Under 23 è formata da tanti giovani, ma anche ragazzi più grandi di noi che cercando sempre di insegnarci e farci crescere in ogni allenamento, dandoci preziosi consigli per il campo e per la vita". RUOLO E IDOLI - "Allenamento dopo allenamento cerco di migliorarmi e capire i miei punti deboli. Da tanto tempo sono un terzino con propensioni offensive: mi piacciono Alexander-Arnold e Cancelo."



MISTER ZAULI - "Lui e lo staff ci danno consigli tutti i giorni e ci dicono di non mollare mai e continuare su questa strada".



I VALORI AGGIUNTI DELL'UNDER 23 - "Innanzitutto sia una squadra che non molla mai, e poi sappiamo giocare bene a calcio".