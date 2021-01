Le dichiarazioni di Silvio Baldini alla vigilia del match di oggi contro la Juventus Under 23. Dal sito ufficiale della Carrarese: "La pausa è stata utile per ricaricarci sia fisicamente che mentalmente, sono convinto che potremo beneficiarne per affrontare al meglio i prossimi numerosissimi impegni. I ragazzi si sono ripresentati in buona condizione e gli allenamenti si sono svolti in serenità e con la voglia di ritornare in campo per giocare, vogliamo ritrovare le nostre basi per essere solidi e vincenti superando il periodo di dicembre, quando non siamo riusciti ad ottenere quanto avremmo dovuto e potuto.

Inizia una fase della stagione quanto mai importante e delicata, i risultati avranno ancora più rilevanza perché le possibilità di rimediare saranno sempre meno. Il nostro compito sarà quello di recuperare il terreno che ci divide dalla vetta ed il proposito sarà far emergere i nostri valori, cercando di ottimizzare quello che sappiamo fare.

In questa prima parte di stagione non siamo mai stati al completo, per questa ragione ritengo che i nostri margini di miglioramento siano enormi, permettendoci di risalire posizioni. Per la sfida di sabato il recupero di Foresta è alla portata, non ci sarà Luci, squalificato, mentre torneranno a disposizione Ermacora e Murolo. L' apertura della sessione invernale del mercato vedrà, come sempre, la Carrarese vigile e pronta a cogliere le opportunità che potranno presentarsi".