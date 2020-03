Gli allenamenti dell'Under 23 sono sospesi. La seconda squadra della Juve è in quarantena fino all'8 marzo. I giocatori resteranno a casa praticamente per due settimane, fino al termine del periodo d'incubazione. Qualcuno proverà ad allenarsi da solo, altri faranno poco o nulla. In ogni caso, non s'incontreranno per il normale svolgimento delle sedute.



COS'E' SUCCESSO - Perché tutto questo? La scorsa domenica, l'U23 bianconera ha giocato contro la Pianese. Quel giorno, un giocatore della squadra di Pancastagnaio (provincia di Siena) ha pranzato coi compagni, non è andato in campo ma ha viaggiato con il resto della squadra. Aveva il coronavirus, e per quanto le sue condizioni siano buone ha ugualmente contagiato tre compagni e un membro dello staf del club toscano. Anche la rosa juventina è in quarantena: da giovedì, nessun giovane è andato ad allenarsi con la prima squadra.



ADESSO - Non è ancora arrivata la comunicazione ufficiale, ma appare scontato il fatto che Juve-Lecco di domenica 8 sarà rinviato. La domanda sorge comunque spontanea: se accadesse in Serie A? Analizzando i fatti, vien fuori che l'attività è stata completamente bloccata: l'ipotesi che possa accadere alla Juventus, o comunque a una squadra del massimo campionato italiano, non è poi così remota. E il calendario è già saturo di buchi e tappabuchi. A quel punto, sarebbe impossibile arrivare alla 38esima giornata prima che inizi l'Europeo.