Tanti sono i giovani in partenza dalla Juventus Under 23 in queste ultime ore di trattative, prima del gong sul mercato del prossimo 2 settembre. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il centrocampo di Fabio Pecchia verrà presto rinforzato da un nuovo acquisto. I bianconeri hanno concluso l'acquisto di Randsford Selasi, classe '96 dal Ghana, che arriverà a Torino già nelle prossime ore, reduce da una stagione da 32 presenze in totale tra Serie C e Coppa Italia.