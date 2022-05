Il difensore della Juventus Under 23 Matteo Anzolin ha commentato la gara dopo il pareggio contro il Renate. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale della Juventus:



ANZOLIN - "Siamo soddisfatti solo in parte: oggi si poteva anche vincere ma giovedì andremo a cercare di imporre il nostro gioco. Noi ci crediamo, non abbiamo timore di nessuno e cerchiamo di giocarcela su tutti i campi. Siamo consapevoli di essere cresciuti molto, siamo un gruppo davvero molto unito e lo vogliamo confermare nella gara di ritorno. La squadra è giovane, il che conferma la bontà del progetto Under 23, non vogliamo fermarci qui".