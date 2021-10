Il terzino dellaMatteoha parlato ai microfoni di Juventus TV analizzando la prima parte di stagione, con l'occhio già puntato alla sfida di domenica contro il, "una gara difficile, in cui si dovrà sbagliare il meno possibile per portare a casa la vittoria". "In queste due settimane di sosta abbiamo lavorato tanto, anche con i giocatori della prima squadra rimasti alla: in questi casi il ritmo è diverso, impari sempre cose nuove" ha dichiarato il classe 2000. Sulle prime sette giornate di campionato di Serie C e i due turni di Coppa Italia superati: "Speravamo in un bilancio più positivo, ma siamo ancora all'inizio: la squadra è giovane e forte, siamo consapevoli dei nostri mezzi e vogliamo fare bene. Il nostro punto di forza? Il gruppo: siamo molto uniti, ognuno cerca di aiutare l'altro e anche nello spogliatoio c'è una bella atmosfera. Personalmente, dopo quasi un anno di stop, spero di giocare con più continuità, aiutare la squadra e divertirmi. Il mister mi chiede sempre di aumentare la velocità nel gioco, e in questo cerco di migliorare giorno dopo giorno". Infine, sui giovani arrivati dalla: "Sono tutti ragazzi di assoluto valore, sempre con il sorriso: il loro impatto nella squadra è stato assolutamente positivo".