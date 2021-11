Le parole di Matteo Anzolin dopo Juventus Under 23-Lecco, ai canali ufficiali del club:"Venivamo da due sconfitte consecutive e oggi era importante reagire e vincere soprattutto. Siamo stati bravi a fare male quando abbiamo avuto l’opportunità e a difenderci da squadra quando è stato necessario. Siamo un gruppo giovanissimo, ma con la voglia di mettersi a disposizione da parte di tutti e questo aspetto è fondamentale per raggiungere risultati positivi. Ci sono ancora ampi margini di miglioramento, ma oggi ci portiamo a casa questo successo con grande soddisfazione. Io personalmente mi sento bene, ho avuto un lieve problema muscolare, ma niente di grave. Sto ovviamente ancora cercando la migliore condizione fisica dopo il lungo stop, ma posso ritenermi soddisfatto per come sono rientrato"