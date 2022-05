"L'incubo è finito, ora riprendo la mia strada da dove mi ero fermato, con molta consapevolezza, con una voglia immensa, con rabbia e con la mia stessa passione di sempre, moltiplicata per mille. Sempre in avanti". Così Hansha parlato sui suoi profili social chiarendo le motivazioni della sua assenza dai campi, a causa dell'infortunio che gli ha causato uno stop molto più lungo del previsto. Il centrocampista classe 2000 era già intervenuto ai microfoni di JTV , ma ha voluto esprimersi anche a livello personale, assicurando di non aver mai abbandonato "la speranza e la forza interiore". Ora Hans è tornato a disposizione delladi mister Zauli, che domenica affronterà il Renate nella storica gara di andata della fase nazionale dei Play Off di Serie C. Ecco il suo messaggio integrale: