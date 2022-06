Non parlano solo portoghese le sirene di mercato per Franco Israel. Secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, il portiere della Juve Under 23 è finito nel mirino del Sassuolo, alla ricerca di un innesto giovane tra i pali. Il classe 2000 piace molto anche allo Sporting Lisbona, segnalato sulle sue tracce da diverso tempo.