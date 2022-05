Sanzioni per la Juve Under 23 dopo la vittoria di ieri contro la Pro Vercelli, che ha regalato alla squadra di mister Zauli uno storico accesso alla fase nazionale dei playoff di Serie C. Il Giudice Sportivo, infatti, ha comminato una multa di 500 euro al club bianconero "per avere persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso sul terreno di gioco al termine della gara per festeggiare i giocatori della Società medesima. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.c.c.)".

Stessa sanzione per Giovanni Garofani, "colpevole" di "avere fatto accesso sul terreno di gioco al termine della gara per festeggiare i suoi compagni di squadra pur non essendo inserito in distinta gara. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed.)".