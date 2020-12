La Juventus Under 23 aveva illuso tutti con un buon inizio di campionato che aveva fatto sperare in una stagione da promozione. Poi però sono arrivate tre sconfitte consecutive, che hanno indotto Calciomercato.com a una lucida analisi: "I problemi sono emersi in questa fase centrale, quando i giovani bianconeri sono stati chiamati ad affrontare tre scontri diretti con altre squadra di alta classifica: Pontedera, che ha gli stessi punti della Juve, Alessandria, terza a +5, e Renate, primo a +13. In queste tre partite di progressiva difficoltà che avevano il sapore di un esame, i bianconeri sono sempre usciti sconfitti, perdendo terreno in classifica e scivolando fino al nono posto. Questo ovviamente non toglie nulla di quanto è stato fatto di buono dalla Juve in questi anni ma evidenzia i limiti della squadra, che per quanto promettente non ha ancora ciò che serve per la Serie B. Almeno per ora...".