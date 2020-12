È tempo di Derby per la Juventus Under 23 che affronterà l'Alessandria, società con la quale divide l'utilizzo dello stadio Moccagatta. La squadra di Zauli è reduce da due convincenti vittorie per 3 a 1 con Pro Patria e Pergolettese che le hanno permesso di risalire la classifica e stabilizzarsi in zona playoff. I Grigi stanno percorrendo un percorso simile a quello dei giovani bianconeri: in classifica hanno due punti in meno ma per quel che riguarda i gol fatti e subìti le statistiche sono identiche per le due compagini (22-15). La sfida, quindi, si prevede equilibrata e ricca di emozioni: se la Juve dovesse portare a casa i tre punti maturerebbe la consapevolezza che un campionato di alta classifica è possibile e che i playoff diventerebbero l'obiettivo minimo della stagione.



IL TABELLINO



Juve Under 23-Alessandria: 0-0



Marcatori:



Juventus Under 23 (3-4-2-1): Bucosse; Delli Carri, Capellini, Coccolo; Wesley, Peeters, Ranocchia, Felix Correia; Fagioli, Rafia; Brighenti. A disp. Garofani, Raina, Alcibiade, Parodi, Barbieri, Leo, Riccio, Troiano, Barrenechea, Mosti, Tongya, Petrelli. All. Zauli​

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Scognamillo (Blondett 46'), Cosenza, Prestia; Parodi, Casarini, Castellano, Di Quinzio, Celia; Arrighini, Eusepi. A disp. Crisanto, Chiarello, Podda, Stijepovic, Corazza, Crosta, Macchioni, Mora, Poppa, Rubin. All. Gregucci.​



Ammonizioni: (Scognamillo (A) 20', All. Gregucci (A) 55', Ranocchia (J) 56')



Arbitro: Sig. Cascone di Nocera Inferiore



La diretta testuale su ilbianconero.com:



60' - Azione personale di Rafia che si smarca di tacco ed entra in area, il tentativo di scavetto viene intercettato da Pisseri



59' - Cross teso in area di Rafia, Pisseri anticipa tutti



57' - Anticipo di testa di Wesley nell'area bianconera che sventa un'azione pericolosa dell'Alessandria



50' - Tiro-cross di Rafia, Pisseri si salva in angolo



49' - OCCASIONE JUVENTUS, tiro dal limite dell'area di Fagioli, Pisseri si salva con i piedi



47' - Azione di ripartenza pericolosa dell'Alessandria che arriva nell'area bianconera, trova una deviazione e l'angolo



46' - Riparte il match



INTERVALLO



37' - OCCASIONE ALESSANDRIA, terzo tempo di Cosenza in area, parata decisiva di Bucosse



25' - Match bloccato e con parecchie interruzioni, poche le occasioni da gol fin qui



16' - OCCASIONE JUVE, tiro incrociato al volo di Brighenti che si coordina magnificamente, altrettanto bella la risposta di Pisseri che respinge in angolo



13' - Dribbling al volo di petto di Wesley che entra in area, leggero contatto con un difensore grigio, l'arbitro lascia continuare



9' - La confusione regna sovrana in questo primo spezzone di partita



5' - Primo squillo della Juve che si affaccia nell'area avversaria grazie ad una verticalizzazione di Correia, il tiro di Brighenti viene deviato in angolo



0'- Dopo il minuto di silenzio in omaggio a Paolo Rossi, comincia il derby tra Juve Under 23 e Alessandria