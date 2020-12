IL TABELLINO



Juve Under 23-Alessandria: 0-1



Marcatori: (Eusepi 80')



Juventus Under 23 (3-4-2-1): Bucosse; Delli Carri, Capellini, Coccolo (Mosti 91'); Wesley (Barbieri 76'), Peeters, Ranocchia (Petrelli 76'), Felix Correia; Fagioli, Rafia; Brighenti. A disp. Garofani, Raina, Alcibiade, Parodi, Leo, Riccio, Troiano, Barrenechea, Tongya. All. Zauli​

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Scognamillo (Blondett 46'), Cosenza, Prestia; Parodi, Casarini (Chiarello 70'), Castellano, Di Quinzio, Celia (Rubin 66'); Arrighini (Corazza 70'), Eusepi (Stijepovic 91'). A disp. Crisanto, Podda, Crosta, Macchioni, Mora, Poppa. All. Gregucci.​



Ammonizioni: (Scognamillo (A) 20', All. Gregucci (A) 55', Ranocchia (J) 56', Fagioli (J) 70')



Arbitro: Sig. Cascone di Nocera Inferiore