di Marco Amato

La Juve Under 23 cade nel derby contro l'Alessandria



BUCOSSE 6 - Una parata decisiva al 37' evita che l'Alessandria passi in vantaggio, sul gol dell'1 a 0 troppo fermo sulla linea di porta



DELLI CARRI 5.5 - Perde completamente Eusepi sul gol dell'1 a 0 dell'Alessandria



CAPELLINI 6.5 - Preciso ed elegante come al solito, qualche buon anticipo sugli attaccanti avversari



COCCOLO 6.5 - Dalle sue parti non si passa, roccioso (Dal 91' MOSTI s.v. - Un paio di minuti in campo, poco per provare a cambiare le sorti del match)



WESLEY 6.5 - Un buon dribbling di petto in area e un intervento provvidenziale nell'area bianconera (Dal 76' BARBIERI 5.5 - Non riesce ad entrare in partita)



RANOCCHIA 6.5 - Comincia con il freno a mano tirato, poi alza il ritmo e mette qualità e tecnica a servizio della squadra (Dal 76' PETRELLI 5.5 - Non riesce a incidere) PEETERS 5.5 - Il solito apporto in termini di quantità, troppi errori con il pallone tra i piedi



CORREIA 7 - Uno dei più brillanti dei suoi, dà vivacità alla fase offensiva. Una diagonale difensiva clamorosa impedisce all'Alessandria di segnare



FAGIOLI 6.5 - Tante azioni passano dai suoi piedi, ma non riesce ad accelerare i ritmi di gioco. Sfiora il gol in due occasioni nel secondo tempo



RAFIA 7 - Grazie ai suoi dribbling riesce ad aprire varchi in una difesa chiusa come quella degli avversari



BRIGHENTI 6.5 - Poche occasioni per mettersi in luce, al 16' sfiora il gol con un tiro al volo incrociato che avrebbe meritato miglior sorte



All. ZAULI 6.5 - La Juve c'è, corre e lotta in una partita fisica e tutt'altro che semplice. Nonostante questo, i bianconeri non riescono a trovare continuità