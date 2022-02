Dopo la vittoria di misura contro la Pro Patria, la Juventus Under 23 torna in campo questo pomeriggio, tra le mura amiche del Moccagatta, contro l'Albinoleffe. L'obiettivo è quello di provare a dare continuità ad un periodo in cui i bianconeri hanno trovato risultati positivi e buone prestazioni. Zauli dovrà fare a meno di Soulé e Miretti, convocati con la prima squadra, ma spera di trovare in chi raccoglie meno minutaggio quella voglia che può sopperire alla mancanza dei due gioiellini del settore giovanile bianconero.



IL TABELLINO



Juventus Under 23-Albinoleffe: 1-0



Marcatori: (Compagnon 17')



Juventus Under 23 (4-2-3-1): Siano; Barbieri, Poli, Stramaccioni, Anzolin; Zuelli, Palumbo; Compagnon, Iocolano, Sekulov; Pecorino. A disp. Israel, Ratti, Riccio, Verduci, Boloca, Leone, Sersanti, Barrenechea, Da Graca, Brighenti, Cudrig, Lipari. All. Zauli

Albinoleffe (3-5-2): Pagno, Nichetti, Saltarelli, Tomaselli, Cori, Manconi, Milesi, Giorgione, Doumbia, Gelli F., Marchetti. A disp. Rossi, Facchetti, Gelli J., Riva, Piccoli, Galeandro, Michelotti, Gusu, Ravasio, Genevier, Miculi, Martigliano. All. Marcolini



Ammonizioni:



Arbitro: Sig. Bordin di Bassano del Grappa



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com:



25' - Missile in diagonale di Pecorino, Pagno protegge bene lo specchio della porta



17' - GOL JUVE, azione in velocità sull'asse sinistra Sekulov-Anzolin, quest'ultimo mette un pallone perfetto nel mezzo per l'accorrente Compagnon che dall'altezza del dischetto del rigore mette in rete



8' - Break di Barbieri che poi prova la conclusione, palla deviata in angolo



5' - Prima occasione del match, colpo di testa di Poli, palla alta



1' - Via al match