di Marco Amato

Peccato! La Juventus Under 23 conferma anche questo pomeriggio di essere in un buono stato di forma, ma dal Moccagatta di Alessandria esce con un solo punto in tasca. Contro l’Albinoleffe termina 1 a 1: i bianconeri pagano un calo dell’intensità tra la fine del primo tempo e l’inizio del secondo, ma nel corso del match hanno momenti di grande lucidità e padronanza del gioco. Il percorso di crescita continua e, in questa seconda parte di campionato, i giovani bianconeri possono togliersi delle soddisfazioni.



LE PAGELLE



SIANO 6 - Una sola sbavatura che vale il gol, poi annullato per fuorigioco, dell'Albinoleffe. Per il resto un buon esordio con l'Under 23 bianconera



BARBIERI 6.5 - Puntuale nel gettarsi negli spazi lasciati dagli avversari, in fase offensiva è un fattore



POLI 6 - Grande attenzione alle avanzate avversarie, una prova di grande sostanza



STRAMACCIONI 5.5 - Si fa saltare troppo facilmente da Tomaselli nell'azione che porta all'1 a 1 dell'Albinoleffe



ANZOLIN 7 - Il migliore dei bianconeri, sulla sinistra semina il panico, fornisce un assist e sfiora il 2 a 1 sul finire del secondo tempo



ZUELLI 6 - Morde le caviglie, preciso nel gestire il pallone (Dall'85' SERSANTI sv)



PALUMBO 6.5 - Una prova di maturità, non ha paura di prendere in mano le chiavi del gioco bianconero: detta i ritmi con ordine e non ha paura della responsabilità (Dal 62' BARRENECHEA 6 - Con calma, ritroverà l'intensità, la classe, invece, c'è sempre)



COMPAGNON 7 - Sta trovando la consacrazione ed è sempre più decisivo, oggi piazza la zampata che vale l'1 a 0 con un inserimento in area perfetto



IOCOLANO 6 - A fiammate, quando si accende trova spazi per i compagni che tagliano in due la difesa avversaria (Dal 75' CUDRIG sv)



SEKULOV 6.5 - Ottimo nella transizione che porta al gol dell'1 a 0, la triangolazione con Anzolin manda fuori giri la difesa avversaria. Con il passare del tempo, però, esce dal vivo del gioco (Dal 62' BRIGHENTI 6 - Generoso, ma non riesce a incidere in zona gol)



PECORINO 6 - Manca in zona gol, ma la sua è una prova positiva. Fa un lavoro prezioso per la squadra, fungendo da sponda della manovra, lotta e sgomita per tentare di alzare il baricentro (Dal 62' DA GRACA 5.5 - Di forza, prova a sfondare la linea difensiva avversaria, per lo più, però, viene rimbalzato. Anche per lui, come per Barrenechea, la forma migliore arriverà)



All. ZAULI 6.5 - La Juve paga un calo di intensità tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo. Peccato, la prova complessiva dei bianconeri è più che buona, con sprazzi di partita dove il pallino del gioco è rimasto saldamente tra i piedi dell'Under 23. La squadra di Zauli conferma di essere in un buono stato di forma