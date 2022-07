Ripartita quest'oggi la stagione della. La formazione bianconera è tornata ad allenarsi sul campo di Vinovo agli ordini del nuovo allenatore Massimo, a poco più di un mese dall'inizio del campionato di Serie C che sarà anticipato di una settimana dal primo turno della Coppa Italia di categoria. Prime corse sotto il sole cocente, dunque, per i giovani della seconda squadra, come testimoniato dal video diffuso dal club attraverso i propri canali ufficiali.