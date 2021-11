in campo questo pomeriggio in vista della prossima sfida di campionato, in programma per domenica 28 novembre alle 17.30 contro la. Reduce dalla vittoria per 2-1 contro il Fiorenzuola, la squadra di misterha svolto regolarmente la seduta di allenamento con i giocatori a disposizione, in attesa di recuperare anche Alessandroche invece ha lavorato ancora a parte: il difensore è ai box da un paio di settimane, dopo l'operazione resasi necessaria a seguito della frattura dello zigomo sinistro.