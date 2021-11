Marley, che oggi ha regalato la vittoria allacontro ilcon una bella doppietta, è intervenuto in conferenza stampa al termine del match pomeridiano al "Moccagatta" di Alessandria. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "Oggi è stato molto importante, non è facile giocare dopo la pausa per le Nazionali perché siamo pochi. Cosa ho pensato dopo il primo gol? È il risultato della perseveranza e del lavoro. Nel primo tempo ho avuto un'occasione simile e ho sbagliato. Ho provato ancora nel secondo tempo ed è andata bene. Rispetto allo scorso anno siamo più giovani, non è la stessa cosa. Non è facile cambiare squadra da un anno all'altro, stiamo andando bene. Possiamo migliorare ancora. Io mi sento molto più forte, per questo sono venuto alla Juve. Il mio obiettivo, se non funziona, non è servito a niente. Sto lavorando sull'aspetto tattico, dove posso migliorare, ma anche su quello difensivo".