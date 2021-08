La Juventus ha chiuso un'operazione in uscita dall'Under 23: il gioiellino portoghese classe 2001 Felix Correia infatti è a un passo dal trasferimento al Parma. I gialloblù, retrocessi in Serie B, hanno chiuso l'affare sulla base di un prestito con diritto di riscatto. La conferma dell'affare già fatto è arrivata dal presidente del Parma Krause, che come d'abitudine ha twittato alcune emoticons che rappresentato più di un indizio.