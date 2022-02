Marco Storari al e torniamo subito al 6 maggio 2012 #ForzaJuve pic.twitter.com/4uNcl2VsYp — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) February 1, 2022

C'è anche Marcoaldi, dove questo pomeriggio ladi mister Zauli affronta in campionato la squadra di casa. E la presenza in Friuli dell'ex portiere, come fa notare il club bianconero tramite i suoi canali ufficiali, non può che evocare dolci ricordi ai tifosi della Vecchia Signora: proprio in quello stadio, il, la Juve conquistava infatti ildell'era, quello che avrebbe inaugurato l'incredibile striscia di nove tricolori consecutivi interrotta soltanto lo scorso anno dall'Inter. L'avversario di giornata era il, "in casa" a Trieste a causa dell'indisponibilità del proprio impianto in Sardegna. 0-2 il risultato finale, firmato da un gol di Vucinic e da un'autorete di Canini. E tra i giocatori impegnati a festeggiare il successo - tanto agognato dopo gli anni di Calciopoli - c'era appunto anche Storari, oggi al seguito della seconda squadra bianconera su un campo che sicuramente gli avrà già strappato più di un sorriso.