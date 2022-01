In dubbio anche il 22esimo turno di campionato? Stando alle dichiarazioni del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, non è da escludere un ulteriore rinvio per la Serie C, dove attualmente ci sono 250 calciatori positivi sui 1.700 totali. Per quanto riguarda la Juve Under 23, resta dunque a rischio la partita di domenica 16 gennaio contro la Pro Patria, con i bianconeri che devono già recuperare il match con la Triestina rinviato nei giorni precedenti la pausa natalizia e spostato al prossimo 1 febbraio. Diversi i contagiati anche nella squadra di mister Zauli, che però oggi ha ritrovato De Winter, ufficialmente guarito dal Covid.