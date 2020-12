La Juventus Under 23 domani pomeriggio chiuderà il suo 2020 affrontando il Renate, mentre la prima partita del 2021 sarà contro la Carrarese. La formazione toscana sarà priva dell'allenatore Silvio Baldini, squalificato per due giornate per avere, durante il match vinto sabato contro l'Albinoleffe, rivolto ripetute ingiurie blasfeme nei confronti dell'arbitro. Baldini, personaggio notoriamente "vulcanico" (si ricorderà il "calcio nel didietro" a Mimmo Di Carlo) è oltretutto recidivo. Una notizia, questa, che si inserisce peraltro in un momento particolarmente caldo per quanto riguarda questo tipo di squalifiche (o mancate squalifiche).