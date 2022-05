Tempo di Nazionali anche per diversi giocatori della Juve Under 23, ben nove in totale. Come riportato dal sito ufficiale bianconero, infatti, Soulé è con l'Argentina Under 20 al torneo di Tolone; vinta la prima partita 1-0 con l'Arabia Saudita, i suoi prossimi impegni sono contro Panama (1 giugno) e Francia (4 giugno). Palumbo è stato convocato dall'Under 21 norvegese per le qualificazioni di categoria, mentre Garofani, Barbieri, Riccio, Cudrig, Savona, Da Graca e Sekulov sono con l'Italia Under 20 al Torneo "8 Nazioni".