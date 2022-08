. Segna, infatti, l’esordio ufficiale dell’in gara ufficiale. 4 anni fa la squadra B bianconera scendeva in campo al Moccagatta di Alessandria per affrontare e battere – con il risultato di 1 a 0, grazie alla rete di-, ilin Coppa Italia.In quattro anni molte cose sono cambiate e l’Under 23 è diventata sempre più un ponte con la Prima squadra allenata da Allegri. Ne sono esempio i varisu tutti, ma anche i diversi giovani che si allenano quotidianamente alla Continassa o che hanno raccolto minuti in campo o “semplici” convocazioni.– Anni travagliati per lui, l’ultimo condizionato da un infortunio alla spalla. In estate si è trasferito in prestito alla Pro Patria, in Lega Pro.– Nell’inverno del 2021 viene venduto a titolo definitivo alla Pro Vercelli, all’interno della trattativa che porta De Marino in bianconero.– Uno degli over della squadra. Nell’estate del 2021 finisce la sua avventura con la Juventus per trasferirsi a parametro zero alla Fidelis Andria, dove gioca ancora oggi, in Serie C.– Nel 2020 lascia la Juventus e si trasferisce al Mantova. Quest’estate è passato all’Avellino, in Serie C.– Nel 2018 arriva a Torino in prestito dal Livorno. A fine stagione non sarà riconfermato e torna in Toscana. Oggi fa parte della rosa del Gubbio, in Serie C.– Uno dei talenti più promettenti dell’epoca. Oggi gioca in Serie A, tra le fila della Salernitana, è stato ceduto a titolo definitivo quest’estate dopo una lunga serie di prestiti.– Nell’estate del 2020 viene ceduto per 7 milioni all’Atalanta. L’ultima stagione l’ha passata in prestito in Portogallo, nella seconda serie, tra le fila del Tondela. Attualmente è ancora a Bergamo.– Lasciò la Juventus nel 2020 all’interno dell’operazione Pjanic, valutato 8 milioni. Quest’estate ha lasciato i blaugrana per trasferirsi all’Eibar per una cifra di 1 milione.– Reduce da un’ottima stagione in Serie B con il Pisa, dove era in prestito. In estate è stato acquistato a titolo definitivo dai toscani che hanno investito circa 2 milioni di euro.– Suo il primo gol ufficiale della Juventus Under 23. Nella passata stagione è stato tra i protagonisti della promozione in Serie A della Cremonese, dove era in prestito. Sempre la Cremonese lo ha acquistato con la formula del prestito con obbligo di riscatto.– Ceduto a titolo definitivo al Montpellier nel 2020 per una cifra intorno ai 6 milioni di euro; si trova ancora nel club francese, in Ligue 1.– In prestito in Serie B, gioca con la maglia del Cagliari. Nella passata stagione ha vestito prima la maglia del Vicenza e poi quella del Cosenza.– Ceduto nel 2020 al Pescara. Dopo un’esperienza in Olanda oggi gioca in Norvegia, per il FK Jerv.– Giostra di prestiti anche per lui. Oggi fa parte della rosa del Perugia, in Serie B.’ – Ceduto al Pisa, a titolo definitivo per poco più di 1 milione, nel 2021. Attualmente gioca ancora in Serie B per i toscani.– Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, oggi gioca nelle serie inferiori con la maglia del Treviso.– Svincolato dalla Juventus nell’estate del 2021 si è trasferito al Catanzaro. Ad oggi è senza squadra– Svincolato nel 2019, oggi gioca nelle serie inferiori.– Ceduto nel 2020 al Mantova. Oggi gioca nelle serie inferiori.– Nei giorni scorsi ceduto a titolo definitivo al Cesena, giocherà in Serie C.– Dopo l’esperienza in prestito alla Salernitana, in Serie A, dell’anno scorso; si è trasferito a titolo definitivo al Como, in Serie B.– Ceduto a titolo definitivo nel 2019 al Sion per 4 milioni. Oggi giova in Danimarca con la maglia del Randers FC.– Dopo l’esperienza al Lecco, oggi allena la Luparense in Serie D.