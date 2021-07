#Under19



Entrambe le gare saranno giocate a porte chiuse

Come comunicato dall'account Twitter ufficiale della Juventus Youth, sono state fissate le date per le prime due amichevoli della nuova stagione dei giovani calciatori bianconeri Under 19. Il 4 agosto la Juventus giocherà contro l'AlbinoLeffe alle ore 17 al JTC di Vinovo, mentre il 7 agosto i bianconeri affronteranno la Pro Sesto, sempre alle ore 17.00 ma allo Stadio “Breda” di Sesto San Giovanni. Entrambe le gare saranno giocate a porte chiuse.https://twitter.com/JuventusFCYouth/status/1419605989259726849?s=20