Giornata di match importanti in casa Juventus. La prima squadra questa sera si gioca la stagione, nel match contro il Bologna, da vincere assolutamente per poi aspettare i risultati dagli altri campi. Le Women hanno battuto l'Inter nel Derby d'Italia e chiuso la stagione con sole vittorie in campionato. L'Under 17 ha affrontato i pari età del Torino nel Derby della Mole, uscendo nettamente vittoriosi con il risultato di 4 a 0: reti di Turco, Galante e doppietta di Ledonne.