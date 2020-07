La Juventus ha comunicato gli allenatori delle giovanili della Juventus per la stagione 2020/2021. Ecco chi allenerà l'Under 17: "Sulla panchina dell'Under 17 si siederà Mister Andrea Bonatti, lo scorso anno alla guida dell'Under 16 con ottimi risultati fino alla sospensione del campionato: squadra prima in classifica nel Girone A, con miglior attacco e miglior difesa, ma soprattutto un lavoro eccellente con tutto il gruppo a disposizione".