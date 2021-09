Per il secondo anno consecutivo la Juventus Under 17 esce trionfante dall'EURO Youth Cup. Questo il report condiviso dai canali della società bianconera:"L'#Under17 vince per il secondo anno consecutivo l'EURO Youth Cup In finale successo 2-1 sull'Union Berlin con gol di Anghelè e Ghirardello Le altre sfide: Valencia in semifinale 1-0 (Rutigliano) 0-1 col Saarbrucken 2-1 con l'Union Berlin (Bandolo, Anghelè)"