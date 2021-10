Successo importante e netto anche per i ragazzi di Mister Pedone, vittoriosi per 5-1 sul campo del Pisa nel match valevole per la quinta giornata di campionato (Gruppo A). Dopo quattro gare disputate (una sarà da recuperare) i bianconeri sono a quota 7 punti. Venendo alla partita odierna, i toscani passano in vantaggio al 3’ con Barillà, ma la Juve reagisce immediatamente alla rete subìta e al termine della prima frazione sono avanti 3-1 grazie ai gol di Vacca, Ghirardello e Firman. Chiudono i conti nella ripresa Marino e Anghelè, quest’ultimo su calcio di rigore. Tre punti importanti anche in vista dell’appuntamento della prossima settimana, contro la capolista Genoa.