Sesta giornata di campionato per l’Under 17 di Mister Pedone e sconfitta di misura per i bianconeri. A Vinovo passano 3-2 i liguri. Una gara intensa che ha visto i rossoblù chiudere il primo tempo avanti 1-0. Ottima nella ripresa la reazione della Juve, in gol con Vacca. A rivelarsi decisiva sarà, poi, la doppietta nel giro di tre minuti di Sarpa. Nel finale la squadra di Mister Pedone prova a rientrare in partita, ma non basta il gol del 2-3 del neo entrato Ghirardello. Di seguito il tabellino del match.