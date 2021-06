Da Juventus.com.



Una Juventus Under 17 sfortunata si arrende per 0-1 ai pari età del Genoa. La squadra di Mister Francesco Pedone cade per la prima volta in campionato, dopo sei risultati utili consecutivi (4V, 2N) e lascia definitivamente il primo posto ai rossoblù che accedono, di diritto, alla fase finale del torneo.



Decide l’incontro il gol di Bornosuzov sul finale di primo tempo. I bianconeri chiuderanno la stagione con il match in programma domenica prossima, in trasferta, contro la Virtus Entella.