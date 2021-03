Successo per l'#Under17 nel test match di oggi contro l'Inter a Vinovo





Gli Allievi Professionisti in Italia ancora hanno i campionati fermi a causa delle restrizioni governative dovute al Covid, ma sono possibili alcuni incontri amichevoli come quello disputato ieri dalla Juventus Under 17 al centro sportivo bianconero di Vinovo. Una partita contro i pari-età dell'Inter dal risultato scoppiettante: un 5-3 che per la Juve porta le firme di Samuel Mbangula, Bayron Strijdonck (doppietta per lui), Nicolò Turco e Giulio Doratiotto.