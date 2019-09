Under 17, perché non c'è stato oggi il debutto in campionato? La risposta è molto semplice: la gara, che avrebbe dovuto tenersi a Sassuolo contro i pari età dei neroverdi, è stata rinviata a data da destinarsi. La gara avrebbe dovuto aprire la stagione di mister Pedone, l'unico confermato tra gli allenatori delle formazioni giovanili. Ebbene, non si terrà: il motivo è da far riscontrare nei tanti ragazzi di ambo i club impegnati nelle nazionali di categoria. La stagione si aprirà dunque in casa contro il Genoa, nella prossima settimana.