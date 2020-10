Ecco le parole a JTV di Francesco Pedone, allenatore della Juve Under 17: "La prima partita ci è andata bene, con un largo risultato. Eravamo avvantaggiati nel rompere il ghiaccio avendo disputato due tornei, comunque siamo contenti avendo mostrato un atteggiamento giusto e propositivo. Confrontarsi anche con realtà europee permettere di misurare il tuo livello. In Germania abbiamo giocato con squadre di livello e abbiamo ottenuto un primo posto. Il cammino è lungo, è fondamentale crescere sempre per poi migliorare nel lungo periodo."

"Ogni anno ho avuto gruppi diversi, sia a livello tecnico ma anche caratteriale. La bravura sta nel capire dove poter lavorare e trovare le chiavi giuste per far migliorare i ragazzi. Devi entrare nella squadra che hai in mano. Quest’anno abbiamo un gruppo abituato a lavorare bene, c’è da migliorare in tanti aspetti ma sono contento dei ragazzi e di quello che stiamo facendo. Stiamo facendo un buon lavoro, dobbiamo continuare e intraprendere questa squadra per tutte le gare della stagione".

"Il primo concetto che ho dato ai ragazzi è proprio quello che questa categoria è particolare per molti ragazzi. Devono lottare e metterci qualcosa in più. Devono raggiungere un livello tale per poi fare la Primavera. È fondamentale per poi fare i giocatori professionisti. L’aspetto tecnico è sempre più importante, migliorare il proprio bagaglio tecnico è importante per perfezionare il tutto. Un aspetto che dobbiamo migliorare nei mesi è la lettura della partita perché a quell’età non sempre hai la maturità".